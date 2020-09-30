PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

В Україні з’явилося нове свято – День територіальної оборони

Нове свято – День територіальної оборони України – відзначатимуть щороку в першу неділю жовтня.

Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський.

День територіальної оборони України покликаний підкреслювати важливість територіальної оборони у забезпеченні обороноздатності та територіальної цілісності України, пояснює Офіс президента.

Свято запроваджено з метою подальшого розвитку сучасних військових традицій, йдеться у повідомленні ОП.

Читайте: Календар церковних свят на жовтень 2020

– Сьогодні наша надважлива мета – досягти миру на Донбасі та зберегти територіальну цілісність України. Ми говоримо про це на кожній зустрічі з нашими міжнародними партнерами. Також ми робимо й будемо робити все задля зміцнення обороноздатності України, – наголосив Зеленський.

Військові свята в жовтні

29 жовтня в Україні святкуватимуть День військового фінансиста Збройних Сил України.

Свято було засновано в 1999 році наказом міністра оборони України.

Джерело: Офіс президента

Фото: Міноборони

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка