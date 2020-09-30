В Україні з’явилося нове свято – День територіальної оборони

Нове свято – День територіальної оборони України – відзначатимуть щороку в першу неділю жовтня.
Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський.
День територіальної оборони України покликаний підкреслювати важливість територіальної оборони у забезпеченні обороноздатності та територіальної цілісності України, пояснює Офіс президента.
Свято запроваджено з метою подальшого розвитку сучасних військових традицій, йдеться у повідомленні ОП.
Читайте: Календар церковних свят на жовтень 2020
– Сьогодні наша надважлива мета – досягти миру на Донбасі та зберегти територіальну цілісність України. Ми говоримо про це на кожній зустрічі з нашими міжнародними партнерами. Також ми робимо й будемо робити все задля зміцнення обороноздатності України, – наголосив Зеленський.
Військові свята в жовтні
29 жовтня в Україні святкуватимуть День військового фінансиста Збройних Сил України.
Свято було засновано в 1999 році наказом міністра оборони України.