В Україні з’явилося нове свято – День територіальної оборони

Нове свято – День територіальної оборони України – відзначатимуть щороку в першу неділю жовтня.

Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський.

День територіальної оборони України покликаний підкреслювати важливість територіальної оборони у забезпеченні обороноздатності та територіальної цілісності України, пояснює Офіс президента.

Свято запроваджено з метою подальшого розвитку сучасних військових традицій, йдеться у повідомленні ОП.

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– Сьогодні наша надважлива мета – досягти миру на Донбасі та зберегти територіальну цілісність України. Ми говоримо про це на кожній зустрічі з нашими міжнародними партнерами. Також ми робимо й будемо робити все задля зміцнення обороноздатності України, – наголосив Зеленський.