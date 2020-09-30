Народные депутаты Украины приняли законопроект об электронных коммуникациях. Проект закона №3014 будет регулировать деятельность электронных коммуникаций и радиочастотного спектра, а также устанавливать права и обязанности государства и причастных к этому лиц.
Кроме этого, закон предусматривает следующие положения:
- установление требований к участникам электронной деятельности;
- введение сообщений о регистрации субъектов хозяйствования в сфере электронных коммуникаций;
- создание специальных консультаций для всех участников рынка;
- контроль за субъектами рынка электронных коммуникаций будет осуществлять специальный регуляторный орган;
- введение критериев контроля за субъектами рынка электронных коммуникаций;
- совместное использование инфраструктуры поставщиками;
- установление ответственности за нарушение законов об электронных коммуникациях.
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Также закон содержит принципы прекращения деятельности по предоставлению электронных коммуникационный услуг. Предполагается создание универсальной услуги, которая будет стимулировать доступность (в частности в цене) голосовой связи и интернета.
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