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Факты / Украина / Политика

Верховная Рада приняла законопроект об электронных коммуникациях

Народные депутаты Украины приняли законопроект об электронных коммуникациях. Проект закона №3014 будет регулировать деятельность электронных коммуникаций и радиочастотного спектра, а также устанавливать права и обязанности государства и причастных к этому лиц.

Кроме этого, закон предусматривает следующие положения:

  • установление требований к участникам электронной деятельности;
  • введение сообщений о регистрации субъектов хозяйствования в сфере электронных коммуникаций;
  • создание специальных консультаций для всех участников рынка;
  • контроль за субъектами рынка электронных коммуникаций будет осуществлять специальный регуляторный орган;
  • введение критериев контроля за субъектами рынка электронных коммуникаций;
  • совместное использование инфраструктуры поставщиками;
  • установление ответственности за нарушение законов об электронных коммуникациях.

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Также закон содержит принципы прекращения деятельности по предоставлению электронных коммуникационный услуг. Предполагается создание универсальной услуги, которая будет стимулировать доступность (в частности в цене) голосовой связи и интернета.

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Народные депутаты Украины поддержали законопроект №2412-д о разведке. Проект закона будет регулировать деятельность органов разведки, осуществление контроля за ними будет входить в обязанности президента.

Фото: Dreamstime

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