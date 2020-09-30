Народные депутаты Украины приняли законопроект об электронных коммуникациях. Проект закона №3014 будет регулировать деятельность электронных коммуникаций и радиочастотного спектра, а также устанавливать права и обязанности государства и причастных к этому лиц.

Кроме этого, закон предусматривает следующие положения:

установление требований к участникам электронной деятельности;

введение сообщений о регистрации субъектов хозяйствования в сфере электронных коммуникаций;

создание специальных консультаций для всех участников рынка;

контроль за субъектами рынка электронных коммуникаций будет осуществлять специальный регуляторный орган;

введение критериев контроля за субъектами рынка электронных коммуникаций;

совместное использование инфраструктуры поставщиками;

установление ответственности за нарушение законов об электронных коммуникациях.

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Также закон содержит принципы прекращения деятельности по предоставлению электронных коммуникационный услуг. Предполагается создание универсальной услуги, которая будет стимулировать доступность (в частности в цене) голосовой связи и интернета.

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