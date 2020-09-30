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Факти / Україна / Політика

Верховна Рада ухвалила законопроект про електронні комунікації

Народні депутати України ухвалили законопроект про електронні комунікації. Проект закону №3014 регулюватиме діяльність електронних комунікацій та радіочастотного спектру, а також встановлюватиме права та обов’язки держави та причетних до цього осіб.

Крім цього, закон передбачає такі положення:

  • встановлення вимог до учасників електронної діяльності;
  • введення повідомлень про реєстрацію суб’єктів господарювання у сфері електронних комунікацій;
  • запровадження спеціальних консультацій для всіх учасників ринку;
  • контроль за суб’єктами ринку електронних комунікацій здійснюватиме спеціальний регуляторний орган;
  • введення критеріїв контролю за суб’єктами ринку електронних комунікацій;
  • спільне використання інфраструктури постачальниками;
  • встановлення відповідальності за порушення законів про електронні комунікації.

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Також закон містить принципи припинення діяльності з надання електронних комунікаційний послуг. Передбачається створення універсальної послуги, яка стимулюватиме доступність (зокрема у ціні) голосового зв’язку та інтернету.

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Фото: Dreamstime

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