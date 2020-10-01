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Факты / Украина / Общество

В Украине из-за непогоды без света остались 162 населенных пункта в 9 областях

Вследствие непогоды в Украине 162 населенных пункта в 9 областях остались без света. Обесточивание произошло из-за срабатывания защиты линий электропередач.

По данным ДСНС, в Луганской область самое большое количество населенных пунктов, где нет света.

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— По состоянию на 7.00 30 сентября в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 162 населенных пункта в 9 областях, — говорится в сообщении.

Сейчас в Луганской области обесточены 52 населенных пункта, в Киевской — 43, Черниговской — 18, Кировоградской — 15, Черкасской — 13, Донецкой — 10, Житомирской — 5, Днепропетровской — 3 и Сумской — 3.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Погода на октябрь

Погода в октябре 2020 будет с заморозками. Средняя месячная температура ожидается в пределах 6-12ºС тепла (в горах 6-7ºС). Месячное количество осадков составит 30-65 мм, в Карпатах местами 75-100 мм, что в пределах средних многолетних значений.

Во второй и третьей декадах октября будет проходит переход средней суточной температуры через 8°С в сторону понижения.

Источник: ГСЧС

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