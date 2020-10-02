Пожар на КПВВ Станица Луганская локализован. Сейчас продолжаются работы по ликвидации последствий пожара, а пункт въезда-выезда остается закрытым.

По данным Госпогранслужбы, огнем частично были повреждены объекты в сервисной зоне у КПВВ Станица Луганская, а также модуль работников Международного Комитета Красного Креста, который служил пунктом оказания помощи лицам, следующим через линию разграничения.

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Возгорания на территории пункта пропуска не было. Однако угроза распространения огня из-за отдельных очагов тления все еще не исключается.

Сейчас у контрольного пункта находится расчет ГСНС, а в КПВВ — пограничный наряд Госпогранслужбы по прикрытию.







Пожар на пункте пропуска Станица Луганская локализован, проезд закрыт / 2 фотографии

1 октября из-за масштабных пожаров в Луганской области, по решению командующего ООС, пункт пропуска Станица Луганская временно закрыли.

Пропуск граждан через линию разграничения прекратили из-за пожара вблизи контрольного пункта въезда-выезда у Станицы Луганской, который сопровождался звуками, характерными для детонации боеприпасов.

КПВВ Станица Луганская возобновит свою работу после стабилизации ситуации.

Фото: Госпогранслужба