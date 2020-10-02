Від ранку 2 жовтня рятувальники гасять пожежі в Луганській області з повітря. Для цього залучили три літаки та два пожежні гелікоптери.

Загалом до гасіння вогню залучено понад 2,5 тис. осіб та 264 одиниць техніки. Попри те, що досі спостерігається сильне задимлення, за словами рятувальників, ситуація покращилася.

Роботу протягом попередніх днів ускладнював поривчастий вітер, сьогодні він трохи вщух.

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Наразі населений пункт Сиротине весь у диму. У селі Муратове в Новоайдарському районі, де 1 жовтня були сильні пожежі, є численні зруйновані будинки.

Компенсації для постраждалих

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що постраждалі під час пожеж у Луганській області отримають виплати за повністю втрачене житло в розмірі 300 тис. грн.

Сім’ям загиблих планують виплатити 200 тис. грн. Також постраждалі отримають кошти для капітального ремонту у частково зруйнованих будинках та для відшкодування втрат.