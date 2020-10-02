Скандал в Слуге народа: в Николаеве баллотируется кандидат, помогавший “ДНР”

Егор Клецов, который на местных выборах в горсовет Николаева возглавляет список Слуги народа, как выяснилось, ранее часто появлялся на эфирах канала сепаратистов “Новороссия ТВ” и даже внесен в базу сайта Миротворец.

Об этом кандидату в депутаты напомнили в Facebook политолог Тарас Березовец и еще несколько блогеров и журналистов.

— В Николаеве от слуг идет любитель сепаратистов Егор Клецов, завсегдатай канала Новороссия ТВ и сайта Миротворец. К слову, с ним все плохо еще и потому, что он называет войну с РФ “внутренним конфликтом”, — написал Брезовець.

Сам Клецов расценил эти заявления как преследования и угрозы, а также пообещал обратиться в полицию.

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Что пишут о Клецове на сайте Миротворец

По данным Миротворца, в 2015 году Егор Клецов по заказу российских политтехнологов принимал участие в организации митингов, направленных на срыв мобилизации ВСУ.

Также он собирал средства на закупку медикаментов для военных госпиталей в “ДНР”, а войну на Донбассе называл “внутренним конфликтом”.

Скандал вокруг Юрченко

Недавно еще один член партии Слуга народа попал в скандал. Нардепа Александра Юрченко исключили из парламентской фракции по подозрению во взяточничестве.

Однако все обвинения отвергает и не планирует отказываться от депутатского мандата.

По данным НАБУ, Александр Юрченко в завуалированной форме требовал $13 тыс. взятки за внесение предложений в законопроект по переработке твердых бытовых отходов. Еще $200 тыс. он якобы планировал потратить на подкуп членов комитета за голосование за представленные им предложения.

Фото: Егор Клецов