Україна приєднається до санкцій ЄС проти Білорусі – МЗС

Україна планує приєднатися до санкцій ЄС проти Білорусі.

Україна зі свого боку робить все можливе, щоб допомагати народу Білорусі в цій складній ситуації, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю BBC News Україна.

Україна планує приєднатися саме до персональних санкцій щодо певних представників білоруського керівництва, але водити якісь економічні заборони не планує.

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Водночас міністр пояснив, що така позиція може змінитися в разі, якщо Росія встановить контроль над білоруськими підприємствами.

Україна також не буде зменшувати рівень дипломатичного представництва у Мінську.

ЄС ввели санкції проти Білорусі

1 жовтня Євросоюз узгодив санкції проти 40 білоруських чиновників. Вони набули чинності відразу після процедури письмового затвердження списку.

Окрім того, 29 вересня Велика Британія і Канада ввели санкції проти Олександра Лукашенка.