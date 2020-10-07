В августе-сентябре отношение украинцев к России ухудшилось, а россиян к Украине — несколько улучшилось. Таковы результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) и российским Левада-Центром.

Социологи отмечают, что это второй раз за историю наблюдений россияне лучше относятся к Украине, чем украинцы к России, хотя и с минимальной разницей.

В частности, в Украине в сентябре 2020-го хорошо или очень хорошо относилось к России 42% украинцев, плохо или очень плохо — также 42%. Еще 16% респондетов не определились.

В России хорошо или очень хорошо относились к Украине 48% населения, плохо или очень плохо — 43% и 9% опрошенных не определились.

В то же время отношение украинцев к РФ существенно зависит от региона. Наиболее благосклонны к северному соседу на востоке — 56%. На юге таких 52%, в центре — 38% и на западе — 30%.

Соответственно, тех, кто негативно относится к России, больше на западе (56%) и меньше на востоке (27%).

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КМИС с 12 до 16 сентября 2020 провел опрос методом CATI (телефонное интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

Опросили 2 тыс. респондентов от 18 лет.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,2% для показателей, близких к 50%, 2,1% — для показателей, близких к 25%, 1,4% — для показателей, близких к 10%.

Левада-центр 20-26 августа провел опрос населения РФ методом личного интервью.

В нем принял участие 1601 человек в возрасте 18 лет и старше.

Статистическая погрешность (с вероятностью 0,95) не превышает 3,4% для показателей, близких к 50%, 2,9% — для показателей, близких к 25%/75%, 2% — для показателей, близких к 10%/90%, и 1,5% — для показателей, близких к 5%/95%.

Судебные иски Украины против РФ

По состоянию на сентябрь 2020 года Европейский суд по правам человека рассматривает пять международных исков Украина против России.

Среди них — оккупация Крыма, агрессия России на Донбассе, репрессии против крымских татар и захват украинских моряков в Керченском проливе.

Источник: КМІС