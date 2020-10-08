Локдаун из-за второй волны Covid-19: в Минздраве назвали условие

Власти будут вынуждены ввести жесткие карантинные меры, если в больницах, принимающих больных Covid-19, закончатся койки.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

В то же время в нынешней ситуации локдаун нецелесообразен, подчеркнул Ляшко.

Благодаря первому жесткому карантину властям удалось обеспечить 50 тыс. коек для больных Covid-19, сообщил главный государственный санитарный врач.

Ляшко также уточнил, что Минздрав работает над тем, чтобы высчитать количество новых больных в день, которое приведет к стопроцентному заполнению коек.

Читайте: Зеленский призвал не доверять заявлениям о безопасности вакцины от Covid-19 из РФ

Украина не может пойти по пути Европы и ввести локдаун

Украина не может себе позволить ужесточить ограничительные меры из-за второй волны распространения коронавируса, как это делают некоторые европейские страны.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге.

В то же время он не исключил, что в Украине могут снова ввести жесткий карантин, если ситуация с распространением коронавируса будет иметь “угрожающий характер”.