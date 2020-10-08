Локдаун через другу хвилю Covid-19: у МОЗ назвали умову

Влада буде вимушена запровадити жорсткі карантинні заходи, якщо у лікарнях, які приймають хворих на Covid-19, закінчаться ліжкомісця.

Про це заявив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Водночас у нинішній ситуації локдаун не є доцільним, наголосив Ляшко.

Завдяки першому жорсткому карантину владі вдалося забезпечити 50 тис. ліжкомісць для хворих на Covid-19, повідомив головний державний санітарний лікар.

Ляшко також уточнив, що МОЗ працює над тим, щоб вирахувати кількість нових хворих на день, яка призведе до стовідсоткового заповнення ліжок.

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Україна не може піти шляхом Європи і запровадити локдаун

Україна не може собі дозволити посилити обмежувальні заходи через другу хвилю поширення коронавірусу, як це роблять деякі європейські країни.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу.

Водночас він не виключив, що в Україні можуть знову запровадити жорсткий карантин, якщо ситуація з поширенням коронавірусу матиме “загрозливий характер”.