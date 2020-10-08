В Харькове открыли дело за нарушение карантина на концерте Ирины Билык

В Харькове полиция открыла уголовное производство по факту нарушения санитарных норм во время концерта народной артистки Украины Ирины Билык.
С данным полиции в Харьковской области, в нарушение норм, 5 октября во Дворце студентов на улице Пушкинской состоялся внеплановый концерт народной артистки.
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По словам организаторов концерта, мероприятие посетили 487 зрителей. Все заходили в помещение в масках, на входе у зрителей замеряли температуру.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) УК Украины.
Представитель Ирины Билык отметил, что на концерте в Харькове были соблюдены все нормы безопасности, которые установил Минздрав.
Скандал вокруг концерта Оли Поляковой
4 октября Харьковская полиция возбудила уголовное дело по факту нарушения карантинных ограничений на концерте ко Дню учителя с участием певицы Оли Поляковой.
По данным правоохранителей на концерте присутствовали 2 тыс. зрителей. Дело возбуждено по ч. 1 ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) УК Украины.