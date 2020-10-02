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Факты / Происшествия

Полиция перекрыла канал поставки наркотика Валера из Китая

Полиция в Запорожье задержала преступную группу, которая торговала прекурсорами и психотропным веществом Валера.

Обвинительные акты по делу направили в суд, сообщили правоохранители.

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Организаторами наркоцеха оказались двое 29-летних мужчин. Они на постоянной основе наладили международный канал поставок в Украину альфа-бромвалерофенону с территории Польши и Китая.

  • Полиция перекрыла канал поставки наркотика Валера из Китая
  • Полиция перекрыла канал поставки наркотика Валера из Китая
  • Полиция перекрыла канал поставки наркотика Валера из Китая
  • Полиция перекрыла канал поставки наркотика Валера из Китая
  • Полиция перекрыла канал поставки наркотика Валера из Китая
  • Полиция перекрыла канал поставки наркотика Валера из Китая
Полиция перекрыла канал поставки наркотика Валера из Китая / 3 фотографии

23-летний запорожец на собственном автомобиле получал посылки и осуществлял отправку товара.

Сообщники переводили деньги поставщикам психотропных веществ, принимали заказы и контролировали отправку товара в области.

Трем членам группировки объявлено о подозрении, им грозит до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

Международная операция

В США и ЕС провели совместную масштабную операцию, в результате которой были задержаны 179 предполагаемых торговцев наркотиками.

Изъяли 500 килограммов запрещенных веществ, сообщили в Европоле. Руководила операцией криминальная полиция Германии.

Источник: полиция Запорожье

Фото: полиция Запорожье

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