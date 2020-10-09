У Миколаївській області мешканці Вознесенського району займалися вирощенням та збутом коноплі.

До злочинного угрупування входило четверо чоловіків – найстаршому 48 років, наймолодшому 29.

Під час проведення обшуків правоохоронні органи вилучили низку доказів – готівку, мобільну та комп’ютерну техніку, банківські картки, амфетамін, рослини конопель та чотири кг марихуани.

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Крім того, поліція знайшла вогнепальну зброю, гранату РГД-5 та набої. Усі вилучені предмети проходитимуть експертизу.

За вчинення злочину зловмисникам загрожує до семи років позбавлення волі.

У Запоріжжі викрили діяльність накролабораторії

У Запоріжжі двоє чоловіків заснували нарколабораторію, де займалися виготовленням психотропних речовин.

Збут продукції зловмисники налагодили через Telegram-канал – там приймали замовлення, а відправляли посилки поштою.