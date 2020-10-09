PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

Плантації коноплі посеред подвір’я – на Миколаївщині затримали наркоторговців

У Миколаївській області мешканці Вознесенського району займалися вирощенням та збутом коноплі.

До злочинного угрупування входило четверо чоловіків – найстаршому 48 років, наймолодшому 29.

Під час проведення обшуків правоохоронні органи вилучили низку доказів – готівку, мобільну та комп’ютерну техніку, банківські картки, амфетамін, рослини конопель та чотири кг марихуани.

Читайте: Поліція перекрила канал постачання наркотику Валера з Китаю

Крім того, поліція знайшла вогнепальну зброю, гранату РГД-5 та набої. Усі вилучені предмети проходитимуть експертизу.

За вчинення злочину зловмисникам загрожує до семи років позбавлення волі.

У Запоріжжі викрили діяльність накролабораторії

У Запоріжжі двоє чоловіків заснували нарколабораторію, де займалися виготовленням психотропних речовин.

Збут продукції зловмисники налагодили через Telegram-канал – там приймали замовлення, а відправляли посилки поштою.

Джерело: Нацполіція

Фото: Pixabay

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка