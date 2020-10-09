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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

В Україні завершили випробування ракет РС-80 – їх передадуть армії

В Україні пройшли випробування некерованих авіаційних ракет РС-80. Тестування проводилися акціонерною холдинговою компанією Артем, що входить до державного концерну Укроборонпром.

– Нам вдалося провести успішні вогневі випробування, які підтвердили якість та відповідність технічним умовам, – зазначили в Укроборонпромі.

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Ракети РС-80 виготовлені на замовлення Міністерства оборони України. Їх застосовують для ураження цілей, танків, бронетранспортерів, ракет тощо.

У компанії заявляють про високу ефективність таких боєприпасів та очікують збільшення обсягів державного замовлення.

ЗСУ отримали ракети Javelin FGM-148E

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Фото: Укроборонпром

Джерело: Укроборонпром

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