У Києві, Одесі та Маріуполі з’являться додаткові великі госпіталі для лікування хворих на коронавірус.
Відповідне рішення було ухвалене під час останньої наради у президента України.
Про це розповів глава парламентського комітету з питань здоров’я нації Михайло Радуцький.
Він зазначив, що у Києві, Одесі, Маріуполі розгорнуть великі інфекційні госпіталі на випадок перевантаження медичних закладів першої та другої хвилі.
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Поки триває закупівля необхідного обладнання для того, аби нові госпіталі змогли почати роботу за лічені дні.
– Госпіталі плануємо розміщувати в наявних великих приміщеннях – в Києві це може бути Палац Спорту. Поки що такої необхідності немає, але ми повинні бути повністю готові, – заявив Радуцький.
Коронавірус в Україні 11 жовтня
Станом на 11 жовтня коронавірусом в Україні заразилися за добу 4 768 осіб. Загалом інфіковані 261 034 українця.
Летальних випадків було за день 85, а за час пандемії – 4 972.
Водночас одужали 113 507 пацієнтів, за останній день – 937.