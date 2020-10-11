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Факти / Україна

Палац Спорту i не тільки: в Україні готують додаткові госпіталі через Covid-19

У Києві, Одесі та Маріуполі з’являться додаткові великі госпіталі для лікування хворих на коронавірус.

Відповідне рішення було ухвалене під час останньої наради у президента України.

Про це розповів глава парламентського комітету з питань здоров’я нації Михайло Радуцький.

Він зазначив, що у Києві, Одесі, Маріуполі розгорнуть великі інфекційні госпіталі на випадок перевантаження медичних закладів першої та другої хвилі.

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Поки триває закупівля необхідного обладнання для того, аби нові госпіталі змогли почати роботу за лічені дні.

– Госпіталі плануємо розміщувати в наявних великих приміщеннях – в Києві це може бути Палац Спорту. Поки що такої необхідності немає, але ми повинні бути повністю готові, – заявив Радуцький.

Коронавірус в Україні 11 жовтня

Станом на 11 жовтня коронавірусом в Україні заразилися за добу 4 768 осіб. Загалом інфіковані 261 034 українця.

Летальних випадків було за день 85, а за час пандемії – 4 972.

Водночас одужали 113 507 пацієнтів, за останній день – 937.

Фото: УНІАН

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