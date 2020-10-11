В Україні готуються ввести дистанційне навчання у вищих навчальних закладах через поширення коронавірусу.

Про це заявив голова Комітету ВР з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медстрахування Михайло Радуцький.

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– Тимчасово переводимо ВНЗ на дистанційне навчання. Це рішення повністю підтримує керівництво навчальних закладів. На жаль, вже маємо кілька спалахів зараження співробітників та студентів, і навіть смертельні випадки. Минулого тижня загинув декан географічного факультету КНУ ім. Шевченка, – зазначив Радуцький.

Посилення карантину в Україні

Українська влада ухвалила низку рішень, які покликанні боротися з поширенням коронавірусу у країні.

У червоній та помаранчевій каратинних зонах посилять обмеження, а також у країні готують додаткові госпіталі у трьох містах.

Як в Україні посилять карантин – читайте на Фактах ICTV.