34-річний мешканець міста Херсон кидався на людей з ножами. Відповідне повідомлення надійшло до поліції увечері 12 жовтня.

Відомо, що чоловік у стані алкогольного сп’яніння став погрожувати подрузі своєї дружини. Жінки тим часом сиділи на лавочці у дворі, подруга викликала на підмогу брата.

Між чоловіками виник словесний конфлікт, під час якого обвинувачений витягнув два ножі та накинувся на людей.

Брату подруги вдалося його повалити на викликати поліцію.

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Наразі 34-річний херсончанин перебуває у тимчасовому ізоляторі. Йому готують підозру за ч.4 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

В Одесі чоловік кинувся на перехожого з ножем та завдав йому тяжких тілесних ушкоджень.

Причиною агресивної поведінки став той факт, що собака потерпілого був без намордника.