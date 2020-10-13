34-річний мешканець міста Херсон кидався на людей з ножами. Відповідне повідомлення надійшло до поліції увечері 12 жовтня.
Відомо, що чоловік у стані алкогольного сп’яніння став погрожувати подрузі своєї дружини. Жінки тим часом сиділи на лавочці у дворі, подруга викликала на підмогу брата.
Між чоловіками виник словесний конфлікт, під час якого обвинувачений витягнув два ножі та накинувся на людей.
Брату подруги вдалося його повалити на викликати поліцію.
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Наразі 34-річний херсончанин перебуває у тимчасовому ізоляторі. Йому готують підозру за ч.4 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.
В Одесі чоловік кинувся на перехожого з ножем та завдав йому тяжких тілесних ушкоджень.
Причиною агресивної поведінки став той факт, що собака потерпілого був без намордника.