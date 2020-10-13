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Факты / Украина / Политика

Украина присоединится к санкциям ЕС против Беларуси

Украина вместе с Европейским Союзом введет санкции против Беларуси и рассмотрит вопрос о присоединении к новым санкциям после того, как их введет Евросоюз.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что вопрос Беларуси — это пример того, как работает предусмотрена Соглашением об ассоциации конвергенция внешних политик ЕС и Украиной.

— Наша позиция относительно Беларуси является с первого дня начала этого кризиса последовательной и четкой: мы присоединились к соответствующим заявлениям Европейского Союза. Что касается тех санкций, которые уже были введены, мы присоединимся к ним.

Что касается любых новых санкций, мы будем действовать по согласованному алгоритму, то есть сначала ЕС принимает санкции, а потом мы рассматриваем вопрос о присоединении к ним, — сказал Кулеба

Санкции ЕС против Лукашенко

На встрече министров иностранных дел стран ЕС 12 октября было согласовано введение санкций против Александра Лукашенко.

Инициатором такого решения стал глава МИД Германии Хайко Маас.

По предварительной информации, одним из ключевых факторов принятия такого решения стала тайная инаугурация Александра Лукашенко 23 сентября в Минске.

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