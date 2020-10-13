Україна приєднається до санкцій ЄС проти Білорусі

Україна разом з Європейським Союзом запровадить санкцій проти Білорусі та розгляне питання щодо приєднання до нових санкцій після того, як їх запровадить Євросоюз.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що питання Білорусі – це приклад того, як працює передбачена Угодою про асоціацію конвергенція зовнішніх політик ЄС і України.

– Наша позиція щодо Білорусі є з першого дня початку цієї кризи послідовною і чіткою: ми приєдналися до відповідних заяв Європейського Союзу. Що стосується тих санкцій, які вже були запроваджені, ми приєднаємося до них. Що стосується будь-яких нових санкцій, ми діятимемо за узгодженим алгоритмом, тобто спочатку ЄС ухвалює санкції, а потім ми розглядаємо питання про приєднання до них, – сказав Кулеба.

Санкції ЄС проти Лукашенка

На зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС 12 жовтня було узгоджено введення санкцій проти Олександра Лукашенка.

Ініціатором такого рішення став очільник МЗС Німеччини Хайко Маас.

За попередньою інформацією, одним із ключових факторів ухвалення такого рішення стала таємна інавгурація Олександра Лукашенка 23 вересня у Мінську.