В Україні стало дешевше готувати борщ

В Україні подешевшала середня вартість борщу. За даними Державної служби статистики, за період з 2019 по 2020 рік ціна продуктів борщового набору знизилася.

Картопля стала дешевшою майже на 38% – до дев’яти грн за кг. Ціна за один кг цибулі зменшилася на 35,9 % (5,73 кг), буряку на 21,5% (5,71 грн). Капуста коштує дешевше на 24,3% – 6,01 грн за кг, морква – 7,96 грн.

Ціна свинини станом на вересень 2020 року становить 119,37 грн за кг, житнього хліба 20,37 грн.

Читайте: Як обрати дешеві та смачні яблука та що з них приготувати

За даними дослідження, зросла ціна на яблука та соняшникову олію – на 31,5% та 0,4% відповідно.

У серпні Держастат оприлюднив дані щодо середнього зросту та ваги українців. Виявилося, що середньостатистичний громадянин України має вагу 75 кг, а зріст – 169 см.

Джерело: Державна служба статистики України