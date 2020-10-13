В Украине увеличилось количество безработных на 59%

В Украине по состоянию на 12 октября в Государственном центре занятости зарегистрировано 427 тыс. безработных.

По официальным данным, в 2019 году этот показатель был меньше на 159 тыс., а именно на 59%.

С начала внедрения карантина в Украине, с 12 марта по 9 октября, статус безработного получили 525 тыс. человек. Этот показатель на 53% выше, чем за такой же период в 2019 году.

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В Государственном центре занятости сообщают, что наибольший рост безработных наблюдается в Киевской, Одесской, Закарпатской, Львовской областях и в Киеве (в 1,8-2,8 раза). В Луганской, Сумской, Днепропетровской, Черкасской и Винницкой областях количество безработных выросло на 32-38%.

Кроме того, начиная с 12 марта, 342 тыс. граждан нашли работу.

В базе Государственной службы занятости по состоянию на 12 октября зарегистрированы 67 тыс. вакансий, что на 34% меньше, чем в прошлом году.

— По состоянию на 12 октября на одну вакансию претендовало шесть безработных. На соответствующую дату прошлого года — три человека, — сообщает ГЦЗ.

Безработица в Украине

В Украине статус безработного по состоянию на август 2020 года получили 502 тыс. граждан. За период действия карантина с 12 марта по 4 августа безработными стали 406 тыс. человек.

В апреле статус безработного получили 149 тыс. человек, а уже в мае их количество составляло 97 тыс., в июне — 75 тыс., в июле — 68 тыс.