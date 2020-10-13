В Україні зросла кількість безробітних на 59%

В Україні станом на 12 жовтня у Державному центрі зайнятості зареєстровано 427 тис. безробітних.

За офіційними даними, у 2019 році цей показник був меншим на 159 тис., а саме на 59%.

З початку впровадження карантину в Україні, з 12 березня до 9 жовтня, статус безробітного отримали 525 тис. осіб. Цей показник на 53% вищий, ніж за такий самий період у 2019 році.

Читайте: В Україні налічують 3,1 млн прихованих безробітних

У Державному центрі зайнятості повідомляють, що найбільше зростання безробітних спостерігається у Київській, Одеській, Закарпатській, Львівській областях та у Києві (у 1,8–2,8 рази). Натомість у Луганській, Сумській, Дніпропетровській, Черкаській та Вінницькій областях кількість безробітних зросла на 32–38%.

Окрім того, починаючи з 12 березня, 342 тис. громадян знайшли роботу.

У базі Державної служби зайнятості станом на 12 жовтня зареєстровані 67 тис. вакансій, що на 34% менше, ніж торік.

– Станом на 12 жовтня на одну вакансію претендувало шестеро безробітних. На відповідну дату минулого року – три особи, – повідомляє ДЦЗ.

Безробіття в Україні

В Україні статус безробітного станом на серпень 2020 мали 502 тис. громадян. За період дії карантину з 12 березня до 4 серпня безробітними стали 406 тис. людей.

У квітні статус безробітного отримали 149 тис. людей, а вже у травні їхня кількість становила 97 тис., у червні – 75 тис., у липні – 68 тис.