Полиция Киева сообщила о подозрении гражданину другого государства, который стрелял во время движения колонну авто с иностранной регистрацией в центре столицы.

По данным правоохранителей, в суде рассмотрят ходатайство следователя об избрании меры пресечения 19-летнему подозреваемому.

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В полиции сообщили, что стрельба произошла 11 октября на улице Грушевского. По улице двигалась колонна автомобилей с иностранной символикой, с которой раздавались выстрелы.

Правоохранители остановили шесть автомобилей в Соломенском районе, в которых находилось 14 иностранцев.

19-летнему злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления по ст. 296 (хулиганство) УК Украины. Правонарушителю грозит от трех до семи лет лишения свободы.

Стрельба в Киеве

В Киеве на улице Малевича мотоциклист устроил стрельбу по людям.

Стрелка задержали полицейские, которые устроили за ним погоню. Мотоциклист проигнорировал требование остановиться и протаранил полицейский автомобиль.