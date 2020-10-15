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Факты / Украина / Общество

Хомчак рассказал, когда Украина отменит срочную службу

В долгосрочной перспективе в Украине должна быть выстроена такая система, чтобы каждый гражданин мог в случае необходимости защитить свой дом и свою страну, после этого государство сможет полностью отказаться от призыва на срочную службу.

Об этом завил Главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак в эфире одного из телеканалов.

— Планирует ли армия вообще отказываться от призыва — вы знаете, у нас есть в перспективе такое видение. Но это может быть только тогда, когда у нас будет система подготовки резерва.

Если мы создадим такую систему работы, чтобы каждый возле своего дома был минимально готов защитить его, — заявил Хомчка.

По словам Хомчака, граждане должны научиться оказывать себе и окружающим первую медицинскую помощь случае необходимости, что должно помочь спасать жизни.

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Главнокомандующий ВСУ признал, создание такой системы займет не один год, но уже сейчас в Вооруженных силах есть понимание, которой такая система должна быть.

— Такие системы требуют финансирования, подготовки кадров, начиная от обычных гражданских лиц и до глав громад и руководства государства.

Когда такая система заработает, тогда мы сможем говорить об отмене срочной службы, ведь в ней больше не будет необходимости.

Он добавил, что в этом году было уменьшено количество призывников, сейчас армия укомплектована полностью и ВСУ уже ставит вопрос не просто укомплектовать ряды контрактниками, а перейти на качественно новый уровень.

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