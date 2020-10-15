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Факты / Украина / Политика

Украина передала в ТКГ список пленных

Украина передала в Трехстороннюю контактную группу список из четырех категорий удерживаемых лиц. С временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей Украины аналогичных списков не предоставлено.

Координатор ОБСЕ в гуманитарной группе ТКГ Тони Фриш констатировал готовность сторон одновременно открыть два новых КПВВ в Луганской области в первой декаде ноября. Соответствующей договоренности достигли на саммите нормандской четверки в Париже.

Заседание ТКГ по Донбассу прошло в режиме видеоконференции.

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Можно отметить положительные сдвиги в части разблокирования консультаций в рамках ТКГ, а также продолжение разминирования на трех участках в Донецкой и Луганской областях Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что обмен пленными планируется в формате 100 на 100.

Источник: Офис президента

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