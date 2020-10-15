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Факти / Україна / Політика

Україна передала в ТКГ список полонених

Україна передала в Тристоронню контактну групу список з чотирьох категорій утримуваних осіб. З тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей України аналогічних списків не надано.

Координатор ОБСЄ в гуманітарній групі ТКГ Тоні Фріш констатував готовність сторін одночасно відкрити два нових КПВВ в Луганській області в першій декаді листопада. Відповідної домовленості досягли на саміті нормандської четвірки у Парижі.

Засідання ТКГ щодо Донбасу відбулося в режимі відеоконференції.

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Можна відзначити позитивні зрушення в питанні розблокування консультацій у межах ТКГ, а також продовження розмінування на трьох ділянках у Донецькій і Луганській областях України.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що обмін полоненими планується у форматі 100 на 100.

Джерело: Офіс президента

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