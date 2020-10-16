В Киеве проходит митинг под стенами КГГА. Протестующие перекрыли Крещатик. Из-за этого в центре столицы возник транспортный коллапс.

Митингующие не планируют покидать Крещатик до 22.00.

В КГГА сообщили, что из-за митинга задерживается движение автобусов №24, 114.

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— Движение автобусов организовано по схеме выходного дня по ул. Михайловской, Владимирским проездом, пл. Софийской, ул. Владимирской, — заявили в пресс-службе КГГА.

Метро на Троещину

В Киеве метро на Троещину хотят строить вдоль проспекта Маяковского, в ближайших планах — сделать пять станций.

Городские власти решили, что линия метро по этому маршруту позволит сделать подземный городской транспорт более доступным для жителей Троещины.