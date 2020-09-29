Метро на Троещину в Киеве хотят строить вдоль проспекта Маяковского, в ближайших планах — сделать пять станций.

Городские власти решили, что линия метро по этому маршруту позволит сделать подземный городской транспорт более доступным для жителей Троещины.

По словам председателя КО Киевгенплан Сергея Броневицкого, у 70% киевлян, которые проживают в этом районе, станции метро будут в пешей доступности.

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По альтернативному плану, метро на Троещину могли строить вдоль улицы Бальзака.

Начать строительство планируют в течение 5-7 лет, подготовка проектной документации находится на финальной стадии.

Метро на Троещину

Метро на Троещину в Киеве — долгожданный проект, который бы упростил жизнь жителям столицы.

Согласно плану, это будет Подольско-Воскресенская линия.

Она будет начинаться со станции Лукьяновская и заканчиваться Радужной.

Источник: Киев