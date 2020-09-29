PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Метро на Троещину начнут строить в течение 5-7 лет по другому маршруту

Метро на Троещину в Киеве хотят строить вдоль проспекта Маяковского, в ближайших планах — сделать пять станций.

Городские власти решили, что линия метро по этому маршруту позволит сделать подземный городской транспорт более доступным для жителей Троещины.

По словам председателя КО Киевгенплан Сергея Броневицкого, у 70% киевлян, которые проживают в этом районе, станции метро будут в пешей доступности.

Читайте: Метро на Троещину целесообразно строить не в направлении Троещины — КГГА

По альтернативному плану, метро на Троещину могли строить вдоль улицы Бальзака.

Начать строительство планируют в течение 5-7 лет, подготовка проектной документации находится на финальной стадии.

Метро на Троещину

Метро на Троещину в Киеве — долгожданный проект, который бы упростил жизнь жителям столицы.

Согласно плану, это будет Подольско-Воскресенская линия.

Она будет начинаться со станции Лукьяновская и заканчиваться Радужной.

Источник: Киев

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка