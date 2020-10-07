Новые кольцевые дороги не спасут Киев от пробок, нужна агломерация — Гусовский

Даже строительство двух новых кольцевых дорог в Киеве не решит проблему пробок в столице.

Такое мнение высказал кандидат в мэры Киева от партии За Будущее Сергей Гусовский.

По его словам, властям следует обратить внимание в первую очередь не на количество автодорог, а урегулировать то, как развивается Киев и города-спутники.

— Ежедневно в Киев на работу приезжают более 600 тыс. человек из городов-спутников. В этих городах массово строится жилье, одновременно оно часто не обеспечивается ни социальной инфраструктурой, ни инженерными сооружениями. В итоге Киев эксплуатируется без надлежащих компенсаций и согласований со стороны окружающих городов, будь то Бровары, Вышгород, Ирпень, Борисполь или Вишневое, — сказал Гусовский.

Обеспечить равномерное и сбалансированное развитие Киева и городов-спутников поможет принятие Верховной Радой закона об агломерации, считает кандидат в мэры Киева.

— Опыт других городов, например, Парижа, свидетельствует о том, что, если будет закон об агломерации, эти вопросы решатся, — отметил Гусовский.

Киевская агломерация

Киевская агломерация — объединение киевских пригородов и ближайших городов-спутников в общую социально-экономическую структуру, которая будет стимулировать их развитие, привлечение инвестиций, создание благоприятной среды для предпринимательства, удовлетворение потребностей киевлян в жилье и отдыхе.

Принятие закона об агломерации прописано в программе политической силы За Будущее на выборах в Киевсовет.

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Пробки в Киеве

Киев регулярно страдает от перегруженности основных магистралей, в частности, проспекта Победы, по которому многие люди из пригородов добираются на работу в столицу.

Так, 7 октября во время утренних часов пик в Киеве образовались 8-балльные пробки. Осложнения в движении наблюдались на всех мостах через Днепр и в разных районах столицы.