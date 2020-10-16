Минздрав заказал ПЦР-тесты для определения пяти болезней

Министерство здравоохранения Украины заказало новые ПЦР-тесты, которые кроме коронавируса, будут определять грипп.

Многокомпонентные тест-системы будут разработаны украинскими производителями, заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире одного из телеканалов.

По его словам, сейчас в Украине изготовлением ПЦР-систем для выявления коронавируса занимаются три компании.

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Саму разработку теста взяла на себя Академия медицинских наук.

— Мы договорились, что они будут делать тест-систему на пять заболеваний — Covid-19, грипп, грипп А и Б, — рассказал Ляшко.

Вакцина против коронавируса

Глава Минздрава Максим Степанов на онлайн-встречи с представителями Всемирного банка, попросил выделить Украине больше средств для закупки вакцины против коронавируса.

Директор представительства Всемирного банка в Беларуси, Молдове и Украине Аруп Банерджи заявил о новых возможностях по сотрудничеству.

Источник: Україна24