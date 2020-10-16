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Факти / Україна / Суспільство

МОЗ замовив ПЛР-тести для визначення п’яти хвороб

Міністерство охорони здоров’я України замовило нові ПЛР-тести, які крім коронавірусу, визначатимуть грип.

Багатокомпонентні тест-системи будуть розроблені українськими виробниками, заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко в ефірі одного з телеканалів.

За його словами, нині в Україні виготовленням ПЛР-систем для виявлення коронавірусу займаються три компанії.

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Саму розробку тесту взяла на себе Академія медичних наук.

– Ми домовилися, що вони робитимуть тест-систему на п’ять захворювань – Covid-19, грип, грип А і Б, – розповів Ляшко.

Вакцина проти коронавірусу

Очільник МОЗ Максим Степанов на онлайн-зустрічі з представниками Світового банку, попросив виділити Україні більше коштів для закупівлі вакцини проти коронавірусу.

Директор представництва Світового банку в Білорусі, Молдові та Україні Аруп Банерджі заявив про нові можливості щодо співпраці.

Джерело: Україна24

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