Из-за осложненных погодных условий 17 октября в Николаевской и Кировоградской были повреждены более 100 домов, четыре школы и детский сад.

К ликвидации последствий непогоды в регионах привлечены МВД, подразделения спасателей и аварийные бригады коммунальных служб.















Непогода в Кропивницком и Николаевской области оставила без крыши более 100 зданий / 4 фотографии

В Николаевской области больше всего пострадали села Благодатное, Рябоконовое и Семеновка Арбузинского района.

Кроме поврежденных кровель жилых домов, школ и садика, сильный ветер повалил около 60 деревьев. Жертв и пострадавших в результате непогоды нет.

В Кировоградской области непогода бушевала в селе Ивановка Новоукраинского района и в Кропивницком.

Для распила и уборки поваленных деревьев и откачки воды в областном центре привлечены 22 спасателя и 5 единиц спецтехники.

По состоянию на 19.00 в Кропивницком повреждены кровли около 100 домов.

Непогода в Киеве

Утро 17 октября во столицы начался с непогоды: дожди затопили менее 10 улиц, а сильный ветер повалил много деревьев.

Субботняя непогода в Киеве повлекла за собой пробки, поскольку движение на дорогах было затруднено. Временно перестали курсировать трамваи.