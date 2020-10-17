В Киеве 17 октября из-за ливня подтопило проезжие части по меньшей мере 10 улиц.
- Осенняя;
- Приорская;
- Автозаводская;
- Уманская;
- Искровская;
- Филиппа Козицкого;
- Новопироговская.
Из-за воды на улицах Приорской и Автозаводской правоохранители направляют автомобили на улицу Вышгородскую. Кроме того, движение на дорогах затрудняют и поваленные деревья.
Подтоплены улицы Новопироговская, Сирецкая, Кирилловская и Копиловская. На Кирилловской остановлено движение трамваев.
Снег в Карпатах
14 октября в Карпатах выпал первый снег, а это значит, что похолодание придут очень скоро.
Снегопады спровоцировал активный антициклон: всего выпало 5 см снега.
Температура воздуха на снеголавинные станциях опустилась почти до -2° градусов.