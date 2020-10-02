Масштабная утечка: в сеть попали все данные пациентов частной клиники Днепра

Национальный координационный центр кибербезопасности при Совете национальной безопасности и обороны Украины обнаружил утечку информации в одной из крупнейших частных клиник в Днепре.

Из-за этого в свободный доступ попали десятки тысяч записей о пациентах.

Среди них персональные данные сотрудников и клиентов (ФИО, даты рождения, адреса проживания, телефоны, e-mail), диагнозы, данные медицинской карты (что составляют медицинскую тайну), включая результаты анализов, информация о заболеваниях, результатах проведения ПЦР-тестов, списки больных коронавирусом.

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Известно, что утечка произошла из-за ошибок конфигурации в информационных системах и базах данных клиники, которые имели доступ к интернету.

Утечка дала возможность не только украсть персональную информацию, но и несанкционированно внести изменения.

В августе этого года СНБО предупреждало об активизации российских хакеров. Во время последних попыток атак использовались вредоносные вложения, имитирующие документы государственных органов власти.

Их рассылали по электронной почте. Во время открытия вложений хакеры получали доступ к системам и сетям государственного учреждения.