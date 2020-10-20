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Факты / Украина / Политика

Батькивщина настаивает на увеличении бюджета столицы Украины

Сегодня те налоги, которые платят люди, из бюджета города Киева преимущественно идут в государственный бюджет. Как следствие, киевляне остаются без миллиардов гривен, которые могут быть направлены на развитие города.

Первое, чего будет добиваться партия Батькивщина — чтобы большая часть налогов, которые платят киевляне, остались в бюджете Киева. Об этом заявила Юлия Тимошенко в Открытом штабе партии, передает пресс-служба.

— Сразу после окончания выборов команда Батькивщины будет добиваться решения, чтобы большая часть налогов киевлян поступала именно в бюджет столицы.

Эти дополнительные поступления не могут быть использованы на коррупцию, откаты или на пользу лоббистскому бизнесу, — подчеркнула она.

По ее словам, дополнительные средства не должны стать источником коррупции. План действий предусматривает жесткий контроль над расходами.

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Председатель партии озвучила основные направления, на которые команда Батькивщины в первую очередь будет направлять средства столичного бюджета:

  • капитальная реставрация и ремонт всего жилого фонда города Киева;
  • разгрузка транспортных магистралей и ежегодное открытие минимум одной станции метро в столице;
  • увеличение количества экологического транспорта: троллейбусов и трамваев;
  • обеспечение бесплатными билетами льготных категорий граждан;
  • введение социальной защиты пенсионеров и доплата от 500 грн до 1 тыс. грн в месяц;
  • введение обязательного медицинского страхования – муниципальной медицинской страховки;
  • повышение зарплат для столичных медиков до уровня не ниже, чем в соседней Польше;
  • создание муниципальной столичной полиции.

Ранее в Батькивщине призвали обеспечить достойные условия труда медикам столицы.

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