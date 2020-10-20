Батьківщина наполягає на збільшенні бюджету столиці України

Сьогодні ті податки, які платять люди, з бюджету міста Києва переважно забираються до державного бюджету. Як наслідок, кияни залишаються без мільярдів гривень, які можуть бути спрямовані на розвиток міста.

Перше, чого буде добиватися партія Батьківщина – щоб більша частина податків, які платять кияни, залишилися в бюджеті Києва. Про це заявила Юлія Тимошенко у Відкритому штабі партії, передає пресслужба.

– Одразу після закінчення виборів команда Батьківщини добиватиметься рішення, щоб більша частина податків киян надходила саме до бюджету столиці. Ці додаткові надходження не можуть бути використані на корупцію, відкати чи на користь лобістському бізнесу, – наголосила вона.

За її словами, додаткові кошти не повинні стати джерелом корупції. План дій передбачає жорсткий контроль над видатками.

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Голова партії озвучила основні напрямки, на які команда Батьківщини першочергово спрямовуватиме кошти столичного бюджету:

докорінна реставрація та ремонт усього житлового фонду міста Києва;

розвантаження транспортних магістралей та щорічне відкриття мінімум однієї станції метро у столиці;

збільшення кількості екологічного транспорту: тролейбусів і трамваїв;

забезпечення безкоштовними квитками пільгових категорій громадян;

запровадження соціального захисту пенсіонерів й доплата від 500 грн до 1 тис. грн на місяць;

запровадження обов’язкового медичного страхування – муніципальної медичної страховки;

підвищення зарплат для столичних медиків до рівня не нижчого, ніж у сусідній Польщі;

створення муніципальної столичної поліції.

Раніше в Батьківщині закликали забезпечити гідні умови праці медикам столиці.