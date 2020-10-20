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Факти / Україна

Економіка чи життя людей: Зеленський про вибір на початку пандемії

Президент Володимир Зеленський під час свого звернення до Ради заявив, що в Україні, попри зруйнувану медичну систему на початку пандемії, смертність від коронавірусу одна з найменших в Європі. 

– Як і відсоток смертності від Covid-19. Німеччина – 4%, Франція – 9%, Великобританія – 11%, Україна – 1,9%, – зазначив Зеленський. 

Читайте: Звернення Зеленського до Верховної Ради (ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ)

За його словами, жорсткий карантин навесні був потрібен, щоб пригальмувати пандемію та підготуватися до неї.

– З початком його поширення ми вжили жорстких, але ефективних заходів. Ми обирали між двома сценаріями – поганим та ще гіршим. Удар по економіці через карантин чи велика кількість хворих та померлих? Звісно ми обрали перший варіант, – заявив президент.

Президент додав, що найсильніші медичні системи світу не витримували удару коронавірусу, а українська тим паче. Тому локдаун був необхідний для того, щоб підготувати, зруйновану медсистему до напливу хворих.

– Маски останній раз закуповувалися у 2007 році, – каже Зеленський.

Президент дорікнув і місцевій владі, яка через вибори не хоче посилювати карантин, а замість цього проводять святкові концерти.

Зеленський підкреслив, що щойно з’явиться вакцина від коронавірусу в Європі, то вона одразу буде і в Україні.

Порядок денний Верховної Ради

Засідання Верховної Ради 20 жовтня розпочалося о 10.00. До 10.30 виступали представники фракцій та груп.

Після цього о 10.30 розпочалося послання президента Володимира Зеленського до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становище України.

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