Президент Володимир Зеленський під час свого звернення до Ради заявив, що в Україні, попри зруйнувану медичну систему на початку пандемії, смертність від коронавірусу одна з найменших в Європі.
– Як і відсоток смертності від Covid-19. Німеччина – 4%, Франція – 9%, Великобританія – 11%, Україна – 1,9%, – зазначив Зеленський.
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За його словами, жорсткий карантин навесні був потрібен, щоб пригальмувати пандемію та підготуватися до неї.
– З початком його поширення ми вжили жорстких, але ефективних заходів. Ми обирали між двома сценаріями – поганим та ще гіршим. Удар по економіці через карантин чи велика кількість хворих та померлих? Звісно ми обрали перший варіант, – заявив президент.
Президент додав, що найсильніші медичні системи світу не витримували удару коронавірусу, а українська тим паче. Тому локдаун був необхідний для того, щоб підготувати, зруйновану медсистему до напливу хворих.
– Маски останній раз закуповувалися у 2007 році, – каже Зеленський.
Президент дорікнув і місцевій владі, яка через вибори не хоче посилювати карантин, а замість цього проводять святкові концерти.
Зеленський підкреслив, що щойно з’явиться вакцина від коронавірусу в Європі, то вона одразу буде і в Україні.
Порядок денний Верховної Ради
Засідання Верховної Ради 20 жовтня розпочалося о 10.00. До 10.30 виступали представники фракцій та груп.
Після цього о 10.30 розпочалося послання президента Володимира Зеленського до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становище України.