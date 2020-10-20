Президент Владимир Зеленский выступил в Верховной Раде с ежегодным посланием.

Во время выступления, глава государства заявил, что 120 народных депутатов поедут на Восток, чтобы узнать о том, что реально там происходит.

По его словам, если раньше народные избранники ездили в Турцию и Мальдивы, то сейчас они узнают о проблемах от местных жителей.

— Завтра 120 народный депутатов поедут на Донбасс. Не в Турцию или на Мальдивы, как прежде, а на передовую. Они услышат там о проблемах не из социальных сетей, а от наших военных и местных жителей, — сказал Зеленский.

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Президент также заявил, что Донбассу нужен отдельный экономический статус с налоговыми и таможенными преференциями. Работа в этом направлении уже ведется.