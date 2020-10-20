Президент Володимир Зеленський виступив у Верховній Раді зі щорічним посланням.

Під час виступу, глава держави заявив, що 120 народних депутатів поїдуть на Схід, щоб дізнатися про те, що реально там відбувається.

За його словами, якщо раніше народні обранці їздили в Туреччину і Мальдіви, то зараз вони дізнаються про проблеми від місцевих жителів.

– Завтра 120 народний депутатів поїдуть на Донбас. Не в Туреччину чи на Мальдіви, як колись, а на передову. Вони почують там про проблеми не із соціальних мереж, а від наших військових та місцевих жителів, – сказав Зеленський.

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Президент також заявив, що Донбасу потрібен окремий економічний статус з податковими та митними преференціями. Робота в цьому напрямку вже ведеться.

6-7 серпня президент України Володимир Зеленський поїхав на Донбас, щоб перевірити режим повного та всеосяжного припинення вогню. Під час поїздки Зеленський спілкувався з українськими військовими.