ОБСЕ зафиксировала 22 нарушения тишины на Донбассе

В период с вечера 16 до вечера 18 октября ОБСЕ зафиксировала 22 нарушения режима прекращения огня в Донецкой области, нарушений перемирия на Луганщине за выходные не было.

— В Донецкой области в период с вечера 16 до вечера 18 октября Миссия зафиксировала 22 нарушения режима прекращения огня, большинство из которых произошли в районах к югу от н. п. Горловка (неподконтрольная правительству, 39 км к северо-востоку от Донецка) и юго-западнее н. п. Авдеевка (подконтрольная правительству, 17 км к северу от Донецка), — говорится в отчете ОБСЕ.

Кроме этого ОБСЕ обнаружила 13 единиц вооружения, в частности реактивную систему залпового огня, которые были размещены с нарушением линий отвода на временно оккупированной Луганщине.

Технику обнаружили на территории аэродрома возле н. п. Победное (19 км к югу от Луганска), контролируемой российскими вооруженными формированиями.

Кроме 1 единицы реактивной системы залпового огня БМ21 Град, на территории аэродрома также находились буксируемые и самоходные гаубицы и противотанковые пушки.

Источник: ОБСЕ