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Факти / Україна

ОБСЄ зафіксувала 22 порушення тиші на Донбасі

У період із вечора 16 до вечора 18 жовтня ОБСЄ зафіксувала 22 порушення режиму припинення вогню у Донецькій області, порушень перемир’я на Луганщині протягом вихідних не було.

– У Донецькій області в період із вечора 16 до вечора 18 жовтня Місія зафіксувала 22 порушення режиму припинення вогню, більшість з яких сталися в районах на південь від н. п. Горлівка (непідконтрольний урядові, 39 км на північний схід від Донецька) та на південний захід від н. п. Авдіївка (підконтрольний урядові, 17 км на північ від Донецька), – йдеться у звіті ОБСЄ.

Окрім цього ОБСЄ виявила 13 одиниць озброєння, зокрема реактивну систему залпового вогню, що були розміщені із порушенням ліній відведення на тимчасово окупованій Луганщині.

Техніку виявили на території аеродрому біля н. п. Переможне (19 км на південь від Луганська), що контролюється російськими збройними формуваннями.

Окрім 1 одиниці реактивної системи залпового вогню БМ21 Град, на території аеродрому також знаходилися буксирувані та самохідні гаубиці і протитанкові гармати.

Джерело: ОБСЄ

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