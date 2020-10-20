СБУ в Одессе заблокировала транзит 750 кг психотропов

В Одессе два человека пытались транспортировать за границу 750 кг психотропного вещества каптагон (боевой наркотик Исламского государства).
Злоумышленниками оказались двое мужчин из Львова и Одессы. В начале сентября они получили товар, замаскированный под коробку со сладостями, от одной из стран Средиземноморского бассейна.
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Затем преступники пытались переслать его в страну Персидского залива в контейнере с крахмалом. После оформления груза сотрудникам СБУ удалось задержать их и изъять наркотическое вещество.
По факту преступления возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотических средств) Уголовного кодекса Украины.
Под Киевом мужчина пытался переслать наркотики в проигрывателе
51-летний мужчина под Киевом организовал нарколабораторию в помещении общежития. Там он занимался изготовлением амфетамина, а затем сбывал его.
Преступника задержали на попытке переслать психотропное вещество в проигрывателе.