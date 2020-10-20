В Одесі двоє осіб намагалися транспортувати за кордон 750 кг психотропної речовини каптагон (бойовий наркотик Ісламської держави).

Зловмисниками виявилися двоє чоловіків зі Львова та Одеси. На початку вересня вони отримали товар, замаскований під коробку з солодощами, від однієї з країн Середземноморського басейну.

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Потім злочинці намагалися переслати його у країну Перської затоки у контейнері з крохмалом. Після оформлення вантажу співробітникам СБУ вдалося затримати їх та вилучити наркотичну речовину.

За фактом злочину відкрито кримінальну справу за ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів) Кримінального кодексу України.



















СБУ в Одесі заблокувала транзит 750 кг психотропів / 5 фотографий

Під Києвом чоловік намагався переслати наркотики у програвачі

51-річний чоловік під Києвом організував нарколабораторію у приміщенні гуртожитку. Там він займався виготовленням амфетаміну, а потім збував його.

Злочинця затримали на спробі переслати психотропну речовину у програвачі.