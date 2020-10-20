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Факты / Украина / Политика

Обращение Зеленского и проект противодействия Covid-19: трансляция Рады 20 октября

Верховная Рада Украины 20 октября начнет заседание, на котором выступит президент Украины Владимир Зеленский.

Кроме того, в парламенте будут рассматривать проект постановления о мерах противодействия распространению коронавирусной болезни и защиты всех систем жизнедеятельности страны от негативных последствий пандемии и новых биологических угроз.

Заседание Верховной Рады начнется традиционно в 10.00.

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Также в парламенте должны заслушать главу Минздрава.

Госбюджет-2021

Верховная Рада Украины 20 октября не будет рассматривать законопроект о госбюджете-2021.

Дмитрий Разумков пояснил, что из-за ситуации с коронавирусом в пятницу, 16 октября, не состоялось заседание профильного комитета. Кроме того, народные депутаты также еще не ознакомились с проектом закона.

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