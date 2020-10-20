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Факти / Україна / Політика

Звернення Зеленського і проект протидії Covid-19: трансляція Ради 20 жовтня

Верховна Рада України 20 жовтня розпочне засідання, на якому виступить президент України Володимир Зеленський.

Окрім того, у парламенті розглядатимуть проект постанови про заходи протидії поширенню коронавірусної хвороби та захисту усіх систем життєдіяльності країни від негативних наслідків пандемії та нових біологічних загроз.

Засідання Верховної Ради розпочнеться традиційно 0 10.00.

Читайте: Список депутатів Верховної Ради 9 скликання

Також у парламенті мають заслухати очільника МОЗ.

Держбюджет-2021

Верховна Рада України 20 жовтня не розглядатиме законопроект щодо держбюджету-2021.

Дмитро Разумков пояснив, що через ситуацію з коронавірусом у п’ятницю, 16 жовтня, не відбулося засідання профільного комітету. Окрім того, народні депутати також ще не ознайомилися з проектом закону.

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