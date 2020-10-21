Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал регионы подавать предложения по увеличению количества коек и созданию мобильных госпиталей.

Соответствующее поручение он дал во время совещания с руководителями областей относительно ситуации по распространению коронавирусной болезни в Украине.

— Больницы необходимо перепрофилировать. Подавайте предложения по расширению коечного фонда и просчеты, насколько это можно сделать.

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Также премьер обсудил негативный прогноз СНБО по росту количества больных во Львовской области в ближайшее время.

По словам Шмыгаля, до конца октября 80% коек должны быть обеспечены подачей кислорода.

В Украине занято 68% коек для больных Covid-19

По состоянию на 20 октября койки для больных коронавирусом заняты на 68,4%. Сейчас в Украине используется 33 919 койко-мест.

Наихудшая ситуация с загруженностью в Луганской и Донецкой областях.