Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль закликав регіони подавати пропозиції щодо збільшення кількості ліжок та створення мобільних госпіталів.

Відповідне доручення він дав під час наради з керівниками областей щодо ситуації з поширенням коронавірусної хвороби в Україні.

– Лікарні необхідно перепрофілювати. Подавайте пропозиції щодо розширення ліжкового фонду та розрахунки, наскільки можливо це зробити.

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Також прем’єр обговорив негативний прогноз РНБО щодо зростання кількості хворих у Львівській області найближчим часом.

За словами Шмигаля, до кінця жовтня 80% ліжок мають бути забезпечені подачею кисню.

В Україні зайнято 68% ліжок для хворих на Covid-19

Станом на 20 жовтня ліжка для хворих на коронавірус зайняті на 68,4%. Наразі в Україні використовується 33 919 ліжко-місць.

Найгірша ситуація з завантаженістю у Луганській та Донецькій областях.