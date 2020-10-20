Какова в Украине ситуация с заполненностью кроватей в больницах

В Украине больничные койки для пациентов с коронавирусом заняты на 68,4%. Всего используется уже 33 919 коек.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Наихудшая ситуация с загруженностью больниц в Донецкой и Луганской областях — здесь кровати заполнены на 100%. Более 80% загруженность наблюдается в Одесской (96,6%), Сумской (88,7%) и Винницкой (80,2%) областях.







Только две области в пределах нормы: в Украине занято 68% коек для больных Covid-19 / 2 фотографии

Менее 50% больничных коек заняты только в двух областях — Кировоградской (49,2%) и Житомирской (49,8%).

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В то же время в Украине несколько дней подряд ни один регион не готов к ослаблению карантина из-за превышенного показателя заболеваемости коронавирусом.

В среднем по стране этот показатель составляет 195,7 — норма 40.

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро 20 октября в Украине подтвердили 309 107 случаев коронавирусной болезни. За сутки Covid-19 зафиксировали еще у 5 469 людей.

Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерло 5 786 человек, за сутки их количество выросло на 117 людей.

В то же время полностью победить болезнь удалось 129 533 пациентам, за сутки — 3 044.