На 500 коек: в Варшаве на стадионе разместят госпиталь для больных Covid-19

Из-за резкого увеличения количества больных коронавирусом в Варшаве (Польша) на национальном стадионе откроют временный госпиталь.

По словам официального представителя правительства Польши Петера Мюллера, в конференц-залах стадиона в ближайшее время планируют развернуть 500 коек для пациентов с Covid-19, некоторые из которых обеспечат кислородом.

— Мы видим резкий всплеск заболеваемости, поэтому нам необходимо обеспечить места для госпитализации для тех, кто в этом нуждается, — отметил он.

Читайте: Половина Польши переходит в красную зону карантина

В то же время, глава Министерства национальной обороны Мариуш Блащак добавил, что военные готовы сотрудничать с гражданской службой здравоохранения. Также он заверил, что уже существует концепция построения полевых больниц для инфицированных коронавирусом.

Накануне, 17 октября, в Польше зарегистрировали 9 622 инфицированных. Это рекордное количество заболеваний. С начала пандемии в стране заболели уже 175 766 человек.

Между тем коронавирус в мире подтвердили у 40,2 млн больных. За время пандемии вирус унес жизни более 1,1 млн человек. Выздороветь удалось более 30,1 жителям планеты.

Источник: Dziennik.pl